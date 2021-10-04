إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي وميكروباص بالأقصر

أسفر حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وميكروباص بمنطقة مفارق العوامية التابعة لدائرة قسم شرطة الأقصر، عصر اليوم الاثنين، عن إصابة 3 أشخاص، نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة التوازن ووقوع الحادث.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الأقصر العام لعلاجهم بشكل عاجل، وأُخطرت الأجهزة الامنية بمحافظة الأقصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الواقعة.

إخطار مدير أمن الأقصر بالواقعة

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا، باصطدام سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بمنطقة المفارق بالعوامية التابعة لدائرة قسم شرطة الأقصر، حيث تسببت سرعة إحدى السيارتين في التصادم مع الأخرى في منطقة المفارق بالعوامية، ونتج عنها عدم القدرة على الحفاظ على سرعة السيارة ومن ثم حدوث التصادم بين السيارتين، وأسفرت الواقعة عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.

واستقبلت مستشفى الأقصر العام سابقًا «مستشفى الكرنك الدولي حاليًا» المصابين، وجاري تلقيهم العلاج اللازم.