مواعيد وأسعار تذاكر قطارات «الأقصر- أسوان»

حددت هيئة السكك الحديد عددًا من الرحلات بين محافظتي الأقصر وأسوان، تضم قطارات متنوعة منها «القطار المكيف والقطار الإسباني والقطار الروسي والقطار السريع والعادي»، كما وفرت هيئة السكك الحديد قطارات «VIP»، للركاب راغبي إستقلال القطار الخاص، وتتنوع أسعار تذاكر القطارات حسب نوع القطار ذاته، وتستغرق رحلة القطار المتجه من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان ما بين ثلاث ساعات وثلاث ساعات ونصف.

مواعيد قطارات الأقصر- أسوان

- قطار 988 سريـع، قيام الساعة 04:40 صباحًا من الأقصر، وصول 07:55 صباحًا بمحافظة أسوان.

- قطار 88 سريع، قيام الساعة 6.30 صباحًا من الأقصر، وصول 10.05صباحًا محافظة أسوان.

- قطار 996 سريـع ، قيام الساعة 7.50صباحًا من الأقصر، وصول 11.10صباحًا محافظة أسوان.

- قطار 886 سريع، قيام الساعة 9.10صباحًا من الأقصر، وصول 12.20مساءًا محافظة أسوان.

- قطار 1902 سريع، قيام الساعة 10.00 صباحًا من الأقصر، وصول 1.15 مساءًا محافظة أسوان.

- قطار 980 سريع، قيام الساعة 6.25مساءًا من محافظة الأقصر، وصول 10.00مساءًا محافظة أسوان.

- قطار 982 سريع، قيام 10.30مساءًا من محافظة الأقصر، وصول 1.55صباحًا محافظة أسوان.

أسعار تذاكر قطارات الأقصر – أسوان

- سعر تذكرة قطار 988 سريع الأقصر – أسوان الدرجة الأولى 42.64 جنيهًا، والدرجة الثانية 26.00 جنيهًا.

- سعر تذكرة قطار 88 سريع الأقصر- أسوان الدرجة الأولى 42.64 جنيهًا، والدرجة الثانية26.00 جنيهًا.

- سعر تذكرة قطار 996 سريع الأقصر – أسوان الدرجة الأولى 42.64 جنيهًا والدرجة الثانية 26.00 جنيهًا

- سعر تذكرة قطار 1908 سريع الأقصر – أسوان الدرجة الأولى 42.64 جنيًها والدرجة الثانية 26.00 جنيهًا.

- سعر تذكرة قطار 980 سريع الأقصر – أسوان الدرجة الاولى 42.64 جنيهًا، والدرجة الثانية26.00 جنيهًا.

- سعر تذكرة قطار 982 سريع الأقصر – أسوان الدرجة الأولى 42.64 جنيهًا، والدرجة الثانية 26.00 جنيهًا.

- سعر تذكرة قطار 886 سريع الأقصر – أسوان الدرجة الأولى 42.64 جنيهًا، والدرجة الثانية26.00 جنيهًا.