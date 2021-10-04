ضم معهدين جديدين للخدمة بمنطقة الأقصر الأزهرية

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عن دخول معهدين جديدين للخدة خلال العام الدراسي الجديد، عقب تجهيزها بكافة الإمكانيات والأجهزة والمعامل المختلفة، فضلًا عن إنشاء ملاعب جديدة في معاهد البنين ليتمكن الطلاب من ممارسة الألعاب المتنوعة، ليصل إجمالي المعاهد الأزهرية بالمحافظة إلى 239 معهدا أزهريا، في كافة المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية للبنين والبنات، بينها 5 معاهد للقراءات فضلًا عن 60 معهدًا لمرحلة رياض الأطفال.

ضم معهدين جديدين بالأزهر

وقال عبد الحي خليل المنسق الإعلامي لمنطقة الأقصر الأزهرية، لـ«الوطن»، إن المنطقة قررت ضم معهد «المساوية»، بإدارة إسنا غرب للبنين عقب عملية إحلال وتجديد للمعهد وتجهيزه بكافة الأجهزة ومعامل الكمبيوتر والعلوم، كما تم إضافة ملعب من النجيل الصناعي ليتمكن الطلاب من ممارسة كرة القدم والألعاب المختلفة.

معهد أزهري جديد لرياض الأطفال

وتابع ان المنطقة قررت أيضا ضم معهد «الشيخ محمد الصادر»، بإدارة أرمنت غرب المحافظة، وهو خاص بمرحلة التمهيد الأولى ليستقبل التلاميذ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الإبتدائية، على أن يتم قبول الطلاب بدءًا من ثلاث سنوات ونصف للمستوى التمهيدي الأول «كي جي 1»، و4 سنوات ونصف للمستوى التمهيدي الثاني «كي جي 2»، على أن يتم قبول التلاميذ في المرحلة الإبتدائية بداية من 5 سنوات ونصف.

وأكد «عبد الحي»، على إقبال التلاميذ والطلاب على الالتحاق والمراحل التعليمية المختلفة في المعاهد الأزهرية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من ناحية الالتحاق الأساسية أو التحويل من مدارس التعليم العام.