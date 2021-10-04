3 تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.. أبرزها سعر الشقة

أجرى البنك المركزي المصري، اليوم، 4 تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد الـ 8%، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين والقطاع العقاري بشكل كامل.

وتعد تعديلات البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد الـ 8% مساندة كبيرة لصالح القطاع العقاري المصري، والذي يمثل قاطرة تجر ورائها أكثر من 80 صناعة على رأسها التشييد والبناء والحديد المسلح مع زيادة الفرص المتاحة أمام الشباب والمتعطلين عن العمل.

تعديلات مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

ووفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري، جاءت أبرز التعديلات كالتالي:

- زيادة فترة التمويل بمقدار 5 سنوات؛ فأصبحت 25 عامًا بدلًا من 20، ما يمثل فرصة أمام العملاء والمواطنين لتقليل قيمة القسط الشهري أو السنوي أو الربع سنوي.

- إلغاء شرط الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية إلى نحو 2.5 مليون جنيه.

- تسهيل شروط وضمانات البنوك المختلفة لمنح الوحدة السكنية؛ تسهيلاً على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ولا يملكون الضمانات الكافية التي تطلبها البنوك.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطى الدخل

وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد سنوي 8%، وخصص ما يقرب من 50 مليار جنيه لتوفير التمويل اللازم أمام المواطنين الذين يصل دخلهم السنوي إلى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه بالنسبة للأسرة، ووضعت المبادرة قبل تعديلها اليوم، شرطًا بألا تتخطى قيمة الوحدة السكنية محل التمويل سقف الـ 2.25 مليون جنيه.