مباني تخضع لوثيقة تأمين كشرط للحصول على ترخيص البناء.. اعرفها

تواصل الأحياء والمدن من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، تلقي طلبات تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، وهناك حالات تخضع لوثيقة تأمين بحسب نص المادة 46 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مفادها عدم جواز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى تنفيذ الأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من أربعة طوابق، أيا كان قيمتها، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لاتجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه، لمرة واحدة ولطابق واحد فى حدود اشتراطات البناء.

المباني التي تخضع لوثيقة تأمين

وتضمنت خطوات الحصول على رخصة البناء وفق اشتراطات البناء في حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين طبقا للمادة 46 من القانون، أن يتم الالتزام بتقديم مستندات الحصول على ترخيص البناء، بالإضافة إلى مستندات أخرى، في خضوع المبنى لوثيقة التأمين، وتشمل:

نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة.

تقرير مهندس استشارى عن أبحاث التربة.

تقرير استشارى لسلامة العقارات المجاورة.

نوتة حسابية معتمدة.

إجراءات ترخيص البناء

أما إجراءات إصدار تراخيص البناء، فهى تتضمن قيام المالك أو من يمثله التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص، ويقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص، ويكون مقدم الترخيص مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب ترخيص البناء وأعمال التصميم ومطابقته للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، مع استكمال استيفاء الأوراق المطلوبة للترخيص.

رفض ترخيص البناء

وفيما يتعلق بمسألة رفض طلب ترخيص البناء فى حالة عدم تقدم الاستيفاءات كاملة يتم إبلاغ مقدم الترخيص بأسباب الرفض، وفى حالة رفض طلب الترخيص من حق طالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها ولايمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كل الرسوم المستحقة.