إصابة 14 بينهم 6 أطفال في انقلاب ميكروباص بصحراوي سوهاج

أصيب 14 شخصاً، بينهم 6 أطفال، في انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، محملة بالركاب، على الطريق الصحراوي الشرقي، قرب منطقة «الكيلو 60»، دائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزي، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

إخطار مدير أمن سوهاج بانقلاب سيارة أجرة على طريق البحر الأحمر

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة الطرق بانقلاب سيارة أجرة بمنطقة الكيلو 60، طريق البحر الأحمر، ووجود مصابين في الحادث، وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

انفجار أحد الإطارات سبب الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي

وتبين من المعاينة والفحص، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، بسبب انفجار أحد الإطارات، ونتج عن الواقعة إصابة 14 شخصاً، بينهم 6 أطفال، تراوحت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزي للعلاج، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وتبين أن الحادث وقع بسبب انفجار احدي عجلات السيارة الأمامية، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلابها على جانب الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهد طريق البحر الأحمر، في وقت سابق من الاسبوع الماضي، حادثاً مماثلاً نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة «الكيلو 100»، ونتج عن الواقعة إصابة 14 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفيات سوهاج العام والجامعي.