إزالة كوبري السيدة عائشة ونقل عدد من المدافن لتطوير المنطقة قريبا

قالت مصادر مطلعة، إن خطة تطوير منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، ومنها الميدان، تتطلب إزالة كوبري السيدة عائشة وسيجري إزالته قريبا، فهو كوبري معدني، ويعاني من وجود ميل يؤدي إلى وقوع حوادث، وأنه جرى إجراء عدة إصلاحات، وأعمال صيانة للكوبري خلال الفترات الماضية، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه في إطار أعمال التوسعة والتطوير، من المتوقع إزالة عدد من المقابر على جانبي الطريق أسفل كوبري السيدة عائشة، ومنها عدد من المقابر بالسيدة نفيسة والأذرعي والزمر، ولم يتحدد بعد مساحة وعدد المدافن التي سيجري إزالتها ونقلها إلى مكان آخر.

ولفتت إلى أنه من المزمع إقامة كوبري جديد، يربط طريق صلاح سالم بطريق محور الحضارات، ويمر من وسط المقابر، مع إزالة عدد منها بمسار الكوبري، وسيجري نقلها لأماكن بديلة، وكل ذلك يصب في إطار تطوير المنطقة وإحداث سيولة مرورية، فضلا عن استمرار أعمال تطوير 3 مساجد بالسيدة عائشة، وهي مسجد السيدة والمسبح الأثري ومسجد الرفاعي، بواسطة شركة المقاولون العرب.

إزالة جزء من المقابر المواجهة لحديقة الأزهر قريبا

وأشارت المصادر، إلى أنه سيجري إزالة جزء من مقابر الغفير المقابلة لحديقة الأزهر قريبا، وذلك فى إطار أعمال توسعة طريق صلاح سالم أمام الحديقة، والحد من الاختناقات المرورية، لافتة إلى أنه جرى مؤخرا إزالة العقارات الكائنة بجوار المسجد الأثري أسفل كوبري السيدة عائشة، ونقل نحو 120 أسرة، وتسليمهم وحدات سكنية في الأسمرات، علاوة على تسليم أصحاب المحلات أماكن بديلة في سوق التونسي الجديد، بالاضافة إلى نقل موقف السيارات الموجود بالميدان، وإزالة المخالفات، وترميم وطلاء العقارات المطلة على الميدان بلون موحد، لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة، خاصة أنها من المواقع الأثرية والتاريخية.

ومن المناطق العشوائية بالمنطقة المقرر إزالتها، منطقة الحطابة ودرب اللبانة، للإبقاء على الطراز المعماري الحضاري لمنطقة القاهرة الخديوية.