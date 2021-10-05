تفاصيل سقوط «البروفيسير» نصاب الشهادات الجامعية في مدينة نصر

لجأ عاطل يدعى «فريد. س»، 38 عاما، إلى حيلة للنصب على المواطنين، حيث استاجر شقة، وعلق عليها لافتة باسم كيان تعليمي وهمي اسمه «البروفيسير»، وأعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكه لمؤسسات تعليمية تمنح شهادات عليا، وتمكن من النصب على عشرات الشباب بحجة منحهم شهادات عليا.

وكيل جامعات معتمدة

وحقق المتهم وفقا للتحريات، رواجا كبيرا بإعلاناته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن أن سعر الشهادات التي يمنحها تتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه، وتمكن من استقطاب العشرات من الشباب والنصب عليهم، بحجة أنه وكيل جامعات معتمدة ومالك لجمعية خدمية تضم داخلها عددا من الكيانات التعليمية.

هيئات علمية متخصصة

وذكرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تحت إشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، مساعد الوزير للقطاع، قيام المتهم بإنشاء جمعية خدمية بمدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في إنشاء كيانات تعليمية وهمية بمسميات مختلفة.

كما أفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بأن المتهم زعم أن هذه الهيئات علمية ومتخصصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والتدريب الدولى والبحث العلمي، فضلا عن استخدام تلك الكيانات الوهمية في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات عليا، وقيامه بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

مداهمة وكر المتهم

تمت مداهمة مقر الجمعية وعثر بداخلها على كمية كبيرة من الشهادات «مزورة» منسوبة لأحد مراكز البحوث البيئية وأخرى لأحد المعاهد الخاصة ولإحدى الأكاديميات بأسماء العديد من الأشخاص وكمية من الملفات بداخلها أوراق الطلاب الدارسين بالأكاديمية ونماذج التحاق بكيان وهمي بالصحافة والإعلام وكتب لبعض المواد الدراسية غير معتمدة من الجهات المعنية وطلبات توظيف وتدريب بأسماء العديد من الأشخاص وعدد من الكارنيهات خاصة بالعديد من الأشخاص من الطلاب والعاملين منسوب صدورها لكيانات وهمية مختلفة وأكلاشيهات ببصمات لعدد من الجهات المختلفة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.