جمارك المطار تضبط محاولتي تهريب أقراص وسوائل مخدرة

أحبط رجال الجمارك الإدارة الثانية، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي العميري مدير الإدارة، محاولتي تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة بالمخالفة لقانوني مكافحة المخدرات والاستيراد والتصدير.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص وسوائل مخدرة

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم MS077 القادمة من ميلانو، اشتبه أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية في أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا ومعه حقيبتي جرار وحقيبة منفاخ.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية .

ضبط 788 قرصا مخدرا

وبتشكيل لجنة من الجمرك لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 54 شريطا وأنبوبة بإجمالي 788 قرص مخدر ترامادول وأنواع أخرى وزجاجة بها سائل كونترمال المخدر مخباة في جواربه وداخل جيوبه وبين طيات الملابس داخل حقائبه .

ضبط 5 زجاجات سوائل مخدرة و 5 سرنجات مخبأة داخل حقائب راكب مصري

كما جرى ضبط 5 زجاجات سوائل مخدرة و5 سرنجات مخبأة داخل حقائب راكب مصري، قادم على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.