مصرع عامل وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج

لقي عامل مصرعه وأُصيب 10 أشخاص يقيمون بدائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج، في انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الكيلو 110، دائرة مركز أخميم، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج، والمستشفى العام.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغا بانقلاب سيارة أجرة ووجود متوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 110 اتجاه البحر الأحمر، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة «سوزوكي»، قيادة «طارق.ح.ا»، 26 سنة، سائق، يقيم بدائرة قسم شرطة طهطا، اختلت عجلة القيادة بيده ما إدى لإنقلابها على جانب الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

ونتج عن الحادث وفاة «ياسر.ع.ز»، 35 سنة، عامل، وإصابة «سعد.ا.ع»، 31 سنة، عامل، «توحه.ا.ل»، 42 سنة ربة منزل، «صابرين.خ.ا»، 28 سنة، ربة منزل، «غادة.خ.ا»، 17 سنة، «ندى.ع.ز»، 17 سنة، طالبة، «محمد.ي.ع»، 7 سنوات، «محمد.ا.ع»، 5 سنوات، «أمل.م.ا»، 24 سنة، ربة منزل، و«فرحة.ج.ا»، 11 سنة تلميذة، جميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية دائرة قسم شرطة طهطا.

تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي والمصابين لمستشفييّ سوهاج العام والجامعي، وأفاد المصابون خلال التحقيقات أنهم كانوا فـي طريقهم لمحافظة البحر الأحمر ووقع الحادث، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.