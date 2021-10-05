مصرع ربة منزل صدمها قطار في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وأُخطرت النيابة العامة، وصرحت بدفن الجثة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، بورود بلاغا باصطدام قطار بسيدة ووفاتها بناحية دائرة قسم أول سوهاج، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء مرور قطار مكيف «أسوان – القاهرة»، اصطدم بالمدعوة «نور.ا.م»، 39 سنة، ربة منزل وتقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما نتج عنه وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وبسؤال شقيقها المدعو «محمود.ا.م»، 31 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز المنشاه، قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

يذكر أن دائرة قسم أول سوهاج شهد العديد من حوادث تصادم القطارات بالمواطنين، أثناء عبورهم شريط السكة الحديد من أماكن غير مخصصة للعبور، نظرا لكون المنطقة مزدحمة بالسكان، فضلا عن وقوعها في دوران للقطارات فلا يتمكن المواطنون الذين يعبرون شريط السكة الحديد من مشاهدة القطارات إلا لحظة قدومها.