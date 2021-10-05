«التضامن»: توفير 50 مترجم إشارة لطلاب ذوي الهمم بالجامعات

قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم دعم طلاب الجامعات من ذوي الهمم، سواء كانت الإعاقة بسيطة أو متوسطة أو شديدة وبالغة الشدة، بعد تقديم تقرير طبي بحالتهم الصحية.

توفير 50 مترجم اشارة

وأشار مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن كل الخدمات التي يستفيد منها الشخص ذوي الإعاقة، يستطيع الطالب ذوي الإعاقة الحصول عليها من وحدة التضامن بالجامعات، لافتًا إلى توفير 50 مترجم إشارة، باعتمادات مالية تقدر بـ1.5 مليون جنيه.

دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

من ناحية أخرى، أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد الماضي، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت وزارة التضامن، أن دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة تتم كالتالي:

- يقوم العميل بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

- تقوم لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتتسلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي؛ للحصول على موعد ومكان، لإجراء الكشف الوظيـفي.

- يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقـة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجل.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفتت الوزارة إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة توفر مزايا عديدة لحاملها تتمثل في:

ـ الحصول على سكن حكومي مناسب.

ـ الجمع بين معاشين.

ـ الكشف المجاني في المستشفيات.

ـ الإعفاء من الضرائب.

ـ الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات.

ـ التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

ـ الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.