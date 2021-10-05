الصين: إرسال 2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» إلى مصر قريبًا

قال السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج، إن بلاده تضع مصر على رأس أولوياتها في الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحًا أنه يجري الانتهاء من إجراءات إرسال 2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» مقدمة من الشعب الصيني إلى المصريين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصحة والسكان، للسفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج، أمس الاثنين، بديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالقطاع الصحي، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

سفارة الصين توجه رسالة شكر لوزيرة الصحة

ونقل «ليتشيانج» رسالة شكر وتقدير من اللجنة الوطنية للصحة بجمهورية الصين الشعبية وسفارته بالقاهرة أيضًا، إلى الدكتورة هالة زايد؛ لمشاركتها في الحفل الافتراضي الذي أقامته السفارة الصينية الشهر الماضي بمناسبة اليوم الوطني الـ 72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن التعاون المثمر بين مصر والصين في القطاع الصحي خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، نموذج يُحتذى به في التضامن بين الشعوب لمواجهة الجوائح والأزمات العالمية، ومثالاً للمشاركة الإيجابية والفعالة التي تحتاجها دول العالم لتخطي أي تحديات مستقبلية.

تعاون بين الصحة والشركات الصينية لتوفير اللقاحات

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، ، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول بحث استمرار التعاون بين البلدين في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير اللقاحات من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان، والشركات الصينية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف «مجاهد»، أن الوزيرة أكدت أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الجانب الصيني في مجال إنتاج اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، مثمنة الخطوات التاريخية التي تشهدها البلدين في التعاون بالقطاع الصحي، بفضل العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين.

وزير الصحة تشكر الصين على دعمها لمصر

وأشار إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر للحكومة الصينية لمبادرتها في تقديم الدعم لمصر منذ بداية جائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن هذا التعاون يُعد المحرك الأول لتوسيع التعاون مع مختلف دول العالم في التصدي للفيروس، معربة عن تقديرها للجهود الحثيثة المبذولة من جانب السفير الصيني ومتابعته المستمرة لملفات التعاون مع مصر في المجال الصحي؛ مما أثر بشكل إيجابي على تعظيم فرص التعاون في التصدي للجائحة.