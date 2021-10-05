اجتماع وزاري لمناقشة مستجدات منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

اجتمع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التنمية المحلية، لمناقشة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات، واستعراض عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها، والجاري تطويرها، والعمل عليها حاليًَا بمختلف المحافظات.

وجاء ذلك الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة.

عروض فنية من شركات نظافة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية

واستعرض خلال الاجتماع، آخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل والدعم المؤسسي وما تم تنفيذه من أعمال، كما تم بحث بعض عروض فنية مقدمة من شركات النظافة للقيام بخدمات الجمع والنقل ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وما سيتم تنفيذه من مشروعات خلال العام المالي الحالي.

6 مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع تدوير بالمحافظات

وأشير خلال الاجتماع، إلى أنه تم تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، بالإضافة إلى تسيلم عدد 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن «الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادي الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم بالفيوم».

ولفت خلال اجتمع الوزراء، إلى أنه تم الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل «منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد بمحافظة القاهرة»، و«يوسف الصديق بالفيوم، والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية، وكفر الدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببن سويف».

وأكد خلال الاجتماع، أنه جاري إنشاء مصانع التدوير «3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا»، بالإضافة إلى العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية و استمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.

إنشاء مدافن صحية وإغلاق المقالب العشوائية

وقال وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الصلبة، والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة للتخلص الآمن من المخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، بالإضافة إلى إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.

وتابع وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء الفعلي لشركات النظافة الجديدة للعمل بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة خلال الشهر الماضي، مؤكدًا على متابعة الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة على مستوى النظافة بتلك المناطق لضمان تنفيذ العقود الموقعة من الشركات.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة بجميع مراحلها في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدن القناة، مشددًا على ضرورة أن تتضمن العقود الجديدة بالمحافظتين على أليات وعناصر محددة لضمان جودة الخدمات المقدمة من الشركات للحصول على رضا المواطنين وتحسين مستوى نظافة الشوارع والكنس الآلي وتنفيذ منظومة الجمع المنزلي للقمامة بصورة جيدة.

وأكد وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي، لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.

البدء الفوري لتنفيذ منظمة المخلفات الصلبة

وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، لا سيما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، مع أهمية اعتماد منهجية واضحة لخطة دمج القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات بالمحافظتين والتي سيبدأ العمل بهما قريبًا.

وأضافت فؤاد، أن دمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات، يؤكد بوضوح على اهتمام الدولة بهذا القطاع، والعمل على تقنين أوضاعه ومنحه تأمين صحي واجتماعي لائق والاستفادة مما يقدمه للدولة من خدمات.

وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة وضع خطة لمواجهة التحديات التي يمكن أن تحدث خلال تطبيق المنظومة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، مشددة على ضرورة التنسيق مع المحافظتين من أجل معرفة تلك المعوقات ووضع حلول قابلة للتنفيذ.

وأشارت فؤاد، إلى أن الجزء الأكبر لنجاح أي تعاقد بمنظومة المخلفات هو تنظيم العلاقة بين شركات القطاع الخاص والمحافظة والقطاع غير الرسمي، مؤكدة على ضرورة عقد اجتماعات مع القطاع غير الرسمي قبل البدء باعتماد التعاقدات لتذليل كافة الصعوبات.

الإنتاج الحربي: إنشاء 3 مصانع تدوير مخلفات ورفع كفاءة 6 خطوط

ومن جانبه قال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تعمل ضمن منظومة المخلفات في إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات، متابعًا إن الوزارة قامت بإنشاء 3 مصانع للمعالجة والتدوير وذلك ضمن المرحلة الأولى للمنظومة في «دار السلام بسوهاج، وتونا الجبل بالمنيا، والمحلة بالغربية»، بالإضافة إلى رفع كفاءة 6 خطوط بدفرة بالغربية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل على إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ضمن المرحلة الثانية، ومن بينهم مصنع بمحافظة المنوفية بالإضافة إلى رفع كفاءة عدد 4 محطات فرز قمامة بجنوب سيناء.

وأشار «مرسي»، إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين كافة الوزارات والجهات بالدولة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تساهم في ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين الوضع المعيشي لهم.

وأكد «مرسي» على سعى الوزارة الدائم لتوظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مشيرًا إلى وجود تعاون مثمر ووثيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في العديد من المجالات.

الهيئة العربية للتصنيع: ننفذ توجيهات الرئيس بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات

وفي نفس السياق أكد الفريق عبد المنعم التراس، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تشارك في تنفيذ المنظومة المتكاملة للتخلص الآمن من المخلفات البلدية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي، لافتًا إلى تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.