ضبط 2571 قضية تموينية خلال 48 ساعة.. منها طن كبدة مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 2571 قضية تموينية خلال 48 ساعة، بينها 7,85 طن مصنعات لحوم «برجر، هوت دوج، فيليه» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 1,1 طن كبدة مجمدة مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 1,1 طن كبدة مجمدة معبأة داخل عبوات دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون وبها حروق تجميد وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

كما جرى ضبط 8,5 طن «سكر حر، ملح طعام، وهوالك أيس كريم» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتحتوي على شوائب وأتربة مستلزمات إنتاج، 6200 قطعة أيس كريم مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي منتج نهائي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الآيس كريم دون ترخيص بمحافظة الغربية.

وكذلك جرى ضبط 4 أطنان دقيق فاخر - سكر حر معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية لاحتوائها على شوائب وأتربة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات دون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 2 طن سكر -900 عبوة زيت تموينى مخصص ربطا على البطاقات التموينية لم يتم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي بحوزة محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 14200 عبوة أدوية «دهانات جلدية، محاليل طبية، أدوية مختلفة» دون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركيا وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق، و19000 قطعة «قفاز طبي، سرنجات، بلاستر طبي» دون مستندات مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المديرة المسؤولة عن مركز لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 129850 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

وأيضا جرى ضبط 129850 قطعة مستلزمات طبية «كمامة، قفاز طبي، شرائط تحليل سكر، وسنون أنسولين» دون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

ضبط 8,7 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 8,7 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مدشة لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية دون ترخيص بمحافظة الغربية.

ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية

وجرى ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة معبأة داخل شكائر مدون عليها نترات يوريا محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط 360 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة، قدرت بـ95850 جنيها بحوزة مالك مستودع بوتاجاز بمحافظة سوهاج.

كما جرى ضبط 3٫85 طن كبدة مجمدة – دواجن - سجق دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط طن رنجة مجهولة المصدر

وأيضا جرى ضبط طن أسماك مُدخنة رنجة معبأة داخل عبوات دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة سوهاج وبحوزته 49500 عبوة عصائر دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الصناعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 1,5 طن زيت طعام مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 1,5 طن «زيت طعام» مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي معبأة داخل صفائح دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ومدون عليها المنتج النهائى وبيانات وعلامات تجارية وهمية وتشكل خطراً على الصحة العامة 9655 عبوة فارغة وإستيكر مدون عليها علامات تجارية وهمية مستلزمات التعبئة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج زيت الزيتون دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 3 أطنان دقيق محظور تداوله خارج منظومة الدعم

كما جرى ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الغربية وبحوزته 3 أطنان دقيق بلدى مُدعم مُخصص ربطا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، جمعها المذكور للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، قدرت قيمته بـ18600 جنيه، وضبط 4٫5 طن منظفات صناعية صابون سائل غير مطابقة للمواصفات القياسية ودون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية دون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وجرى ضبط 36435 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع دون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأدوية البشرية دون ترخيص بمحافظة الغربية.

وكذلك جرى ضبط 17620 قطعة مستلزمات طبية عدسة لاصقة للعين غير مطابقة للمواصفات القياسية ودون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 4٫25 طن أعلاف حيوانية دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.