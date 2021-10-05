ضبط مسؤول بالجيزة بـ«الاختلاس» وآخر استولى على مليوني جنيه لاستثمارها

تلقت وزارة الداخلية بلاغا عبر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من بعض المواطنين المقيمين بمحافظة سوهاج، يفيد بأنّ أحد الأشخاص تلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

المتهم استولى على 2.173 مليون جنيه من ضحاياه

بإجراء التحريات تبيّن صحة الواقعة، وأسفرت عن أنّ صاحب محل لتجارة المواد الغذائية مقيم بمحافظة سوهاج، مارس نشاطا احتياليا من خلال جمع مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية من خلال المحل الخاص به، مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بنحو مليونين و173 ألف جنيه من الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغا عبر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسؤولي إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية يفيد بأنّ رئيسة مجمع في الجيزة، اختلست مبالغ مالية من الشركة جهة عملها دون وجه حق، ما أضر بالمال العام.

المتهمة استغلت طبيعة عملها واختلست أموال الشركة

وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن أنّ المذكورة استغلت طبيعة عملها واختصاصها الوظيفي أثناء فترة عملها بالمجمع المشار إليه، كونها المنوط بها استلام البضائع التي يتم توريدها للمجمع رئاستها، لبيعها للمواطنين وتوريد قيمتها لخزينة الشركة محل عملها، وباعت بضائع من عهدتها مقابل مبالغ مالية واختلستها لنفسها ولم تورّدها لخزينة المجمع جهة عملها، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.