7 نصائح قبل الدراسة لتجنب وقوع ابنك في طريق تعاطي المخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن هناك العديد من الخطوات التى يجب اتباعها لحماية الأبناء من الوقوع في براثن الإدمان، تزامنا مع بدء الدراسة، مشيرا إلى أن الوقاية مسؤولية الأسرة.

توعية دورية في مختلف المراحل التعليمية بأضرار المخدرات

وأوضح الصندوق، عبر موقعه الرسمي، ردا على سؤال أحد المواطنين، حول كيفية حماية الأبناء من الوقوع في دائرة الإدمان، أنه يتم القيام ببرامج توعية دورية في مختلف المراحل التعليمية بأضرار تعاطى المخدرات، واحتواء طاقة الشباب فى برامج وأندية نافعة، مشيرا إلى أن هناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الأبناء تتمثل فيما يلى :

-استمع إلى أبنائك.

-امنح أولادك كل الاهتمام لتنشئتهم تنشئة سليمة.

-ساعد ابنك ليكون سعيداً.

-تذكر فترة مراهقتك وحيرتك وضعفك.

-امرح والعب مع ابنك.

-انتقد ابنك ولكن امزج ذلك بالمديح.

-تنبه لأعراض التعاطي التي قد تظهر على ابنك.

الأمراض المصاحبة للإدمان

ولفت صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن هناك العديد من الأمراض المصاحبة للإدمان تتلخص فيما يلي «الإيدز، فيروس b فيروس C، فشل كبدي، فشل كلوى، أمراض صدرية، متاعب بالجهاز الهضمي، ضعف جنسي، هشاشة عظام، ضعف النظر، مشاكل فى القلب والدورة الدموية، إنهاك وصداع».

من جانبه، قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم الكشف على سائقي حافلات المدرسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقار المدارس.

وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان إلى أن من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.