قصة العثور على رضيع بشارع في المنوفية وبجواره «ورقة علاجه»

عثر أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على طفل رضيع حديث الولادة، في أحد الشوارع المتفرعة من شارع الاستاد الرئيسي بشبين الكوم، حيث عثر عليه في وضع صحي متدهور لإصابته بالصفراء، ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي في مدينة شبين الكوم، تم إخطار قسم الشرطة بالواقعة.

تفاصيل العثور على طفل رضيع في شوارع شبين الكوم

وقال محمد أبو لبن صاحب مغسلة ملابس بشبين الكوم، إنه عثر على الطفل ملقى على أحد الأرصفة في محيط المغسلة، ونقله لمنزله للاطمئنان على سلامته، مؤكدا أنه كان يبكي بشكل هستيري، إلى أن قامت زوجته بتحضير «رضعة» له وبعدها نام، كأنه لم يأكل منذ عدة ساعات، موضحا أن إحدى السيدات تركته في هذه المنطقة وفرت هاربة.

«شنطة» بجوار الرضيع

وأضاف «أبو لبن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفل كان معه شنطة بها بعض محتوياته الخاصة، وكان بها ورقة مكتوب عليها أنه مريض ويحتاج لأنواع علاج مكتوبة بالورقة، قائلا «الموقف كان صعب جدا والطفل كان واضح عليه التعب ومش قادر أفهم إزاي أم تتخلى عن ابنها بهذه الطريقة البشعة».

نقل الطفل إلى حضانة مستشفى بركة السبع

وأوضح أنه فور الاطمئنان على سلامة الطفل، توجهت بالطفل إلى قسم شبين الكوم، وحررت محضر بالواقعة، وانتقل الضباط إلى مكان العثور على الطفل وتم تفريغ الكاميرات لمعرفة من تركه، ونقل الطفل إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تم وضعه تحت الملاحظة، ثم جرى نقله إلى حضانه مستشفى بركة السبع.

وتابع: «لما رجعت تابعت كاميرات المراقبة في المنطقة مع الأهالي، واكتشفنا أن متسولة معروفة بتحركها في المكان بشكل مستمر هي من تركت الطفل في الشارع عرضة للمخاطر، وأبلغنا قسم الشرطة بما شاهدناه في كاميرات المراقبة، لأنها ظلت تبحث عن مكان تترك الطفل فيه إلى أن تركته على الرصيف في الشارع وتحركت بعدها».