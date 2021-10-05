ضبط  6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، حملة تفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بنطاق المحافظة.

تحرير 166 محضرا في حملة مكبرة لمديرية التموين بالمنوفية

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير 166 محضرا تموينيا للمخابز وتنوعت المخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، فضلا عن تحرير 95 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من الأسعار المقررة ووجود سلع مجهولة المصدر ومخالفات أخرى.

وأشار «الجمال»، إلى أن أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد المسئول عن مخبز بلدي بناحية مركز تلا لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدي المدعم بهدف بيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 112 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم لكل شيكارة ، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية النعناعية مركز أشمون لحيازته وبيعه مواد غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط طن مكرونة و 1.500 طن ملح طعام مجهول المصدر.

ضبط صاحب مصنع عطور لإعادة تصنيع مواد منتهية الصلاحية

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع عطور بالمنطقة الصناعية بقويسنا لتجميعه عطور مرتجعات منتهية الصلاحية بهدف إعادة تعبئتها وتدوين بيانات غير صحيحة عليها بهدف الغش التجاري، وتم ضبط 1.495طن من المواد المستخدمة في تصنيع العطور فضلاً عن ضبط 90 زجاجة عطور و600 زجاجة روائح مختلفة الأنواع.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة واستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.