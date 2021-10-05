تشغيل تجريبى لـ 15 عيادة خارجية بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

تفقدا اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، مراحل تشغيل 15عيادة خارجية في تخصصات طبية مختلفة بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، اليوم، كمرحلة أولى من الافتتاح التجريبي للمستشفى لتقديم خدمات صحية عالية المستوى، رافقهما الدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفى الجامعي القديم، والمهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

محافظ سوهاج يستمع إلى شرح عن التجهيزات والكوادر الطبية

وخلال الجولة التفقدية استمع اللواء طارق الفقي إلى شرح عن التجهيزات والكوادر الطبية المتخصصة الخاصة بالعيادات، موجها إدارة المرور إلى عمل خط سير لنقل المرضى والمراجعين من وإلى المستشفى الجديد، مقدماً التهنئة لإهالي سوهاج بالافتتاح التجريبي للعيادات الخارجية، لافتاً إلى أن مستشفى سوهاج الجامعي، يعد طفرة كبيرة بالقطاع الصحي، وإضافة جميلة لسوهاج، في توفير حزمة من الخدمات الطبية المتخصصة التى يحتاجها أبناء المحافظة ككل، وسكان مدينة سوهاج الجديدة على وجه الخصوص.

تكلفة المستشفى بلغت مليار و 178 مليون جنيه

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن تكلفة المستشفى الجديد بلغت مليار و 178 مليون جنيه، وتمثل صرحا معماريا وطبيا على أعلى مستوى، مؤكداً جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى بالعيادات الخارجية، وأن الجامعة تحرص على السير بخطى سريعة لاستكمال واستيفاء تأثيث المستشفى الجديد بالأثاث الطبي وغير الطبي، قبل الإعلان عن افتتاحه قريباً باعتبار أنه أحد المشروعات القومية التي تم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيخدم قطاعا كبيرا من المرضى، معلناً تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لتخفيف العبء عن المستشفى الجامعي القديم.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

المستشفى مقام على 24 ألف متر ومكون من 4 طوابق

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أن المستشفى مقام على مساحة 24 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق وطابقا أرضيا، وملحق به ٤ مباني خدمية، ويضم المستشفى 16 غرفة عمليات، و280 سريرا منهم 45 سرير عناية مركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، و32 ماكينة غسيل كلوي، وتم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقاً للمواصفات العالمية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجديد، أنه تم تشغيل العيادات الخارجية في تخصصات مختلفة منها التجميل، جراحة الأطفال، جراحة القولون، القوقعة، النساء والتوليد، العظام، روماتيزم، مسالك، صدرية، أطفال، أنف وأذن، سكر وكلى، رمد، أوعية دموية، مشيراً إلى أن المستشفى يقدم خدمات طبية للمرضى من مختلف الطبقات والفئات العمرية.