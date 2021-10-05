سفاح قنا شطر جثة ابنته إلى نصفين وألقى بها في «الزبالة»

لازالت تبعات الجريمة البشعة التي ارتكبها «محمد نصر»، الشهير بـ«أبوفياض»، سفاح قنا، قائمة، يتردد صداها بين الأهالي الذين استنكروا قيام المتهم بالتخلص من ابنته بشق جسدها إلى شطرين، الأول وضعه في الثلاجة، والثاني داخل جوال بلاستيك ألقاه وسط ركام المنزل وعثرت عليه شقيقته منذ يومين.

النيابة تصرح بدفن بقايا جثة ابنة سفاح قنا

النيابة العامة بمركز قنا، قررت دفن بقايا جثة طفلة عُثر عليها داخل منزل سفاح قنا، تبين أنها بقايا جثة ابنة أبوفياض الذي قتل في منتصف سبتمبرالماضي خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، بعثور شقيقة سفاح قنا على بقايا جثة إنسان متحللة داخل جوال بلاستيك بعد 15 يومًا من مقتل المتهم.

نقل الجثة للمستشفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتم سحب عينة DNA، وتبين أنها بقايا جثة ابنته التي شطرها لنصفين حيث وضع جزء منها في فريزر الثلاجة، وعثر على هذا الجزء بعد مقتله في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الشهر الماضي.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا بالتعاون مع قوات الأمن العام، تمكنت من قتل العنصر الإجرامي محمد نصر الشهير بسفاح قنا، خلال تبادل لإطلاق النار لكونه مطلوب لتنفيذ عدة أحكام قضائية، وعثر بعد المداهمة على أسلحة نارية ثقيلة وخفيفة وعلى جثتي زوجتيه متحللتين، وجزء من جثة ابنته في فريز الثلاجة، وبذلك تخلص من أفراد أسرته بطريقة بشعة وفي ظروف غامضة.