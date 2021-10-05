افتتاح 3 مشروعات باستثمارات 87.4 مليون جنيه بالعريش

واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، احتفالاتها بالذكرى الـ48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه نائبه، اللواء هشام الخولي، 3 مشروعات تنموية بمدينة العريش، باستثمارات إجمالية بلغت 87.4 مليون جنيه.

وأكد محافظ شمال سيناء اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير المرافق الخدمية، وإقامة العديد من المشروعات في نطاق المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات التنموية بالدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، بلغت 650 مليار جنيه، معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية، تشمل كباري وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها.

محافظ شمال سيناء يفتتح المدرسة اليابانية

وافتتح المحافظ ونائبه، يرافقهما كل من عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وغريب حسن، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، المدرسة التكنولوجية اليابانية بمدينة العريش.

وأكد «شوشة» أن المدرسة اليابانية مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبتكلفة تقدر بحوالي 17 مليون و900 ألف جنيه، مكونة من 3 أدوار، تضم 14 فصلاً تعليمياً وقاعات للأنشطة، تشمل حاسب آلي، واقتصاد منزلي، ومصادر، ومجال زراعي، وتربية فنية، وتربية موسيقية، بالإضافة إلى معمل للعلوم، ومكتبة، ومساحات خضراء، وملعب متكامل.

افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز بتكلفة 60 مليون جنيه

وبهدف إنهاء أزمة تزاحم السيارات في محطات الوقود بالعريش، افتتح المحافظ ونائبه، يرافقهما المهندس حسام شاهين، رئيس مجلس إدارة محطة «شاهين غازتك»، محطة تموين السيارات بالغاز في شارع «23 يوليو»، حيث أكد المحافظ أن المحطة على مساحة ألف متر مسطح، وبتكلفة 60 مليون جنيه، وتضم 6 مسدسات شحن، ومركز اختبار للاسطوانات، ومكتب للشحن، ووحدة تحويل السيارات من البنزين إلي الغاز الطبيعي، ومركز لتغيير الزيوت، ومبنى إداري يضم عدداً من المكاتب الإدارية.

افتتاح مخازن مجلس مدينة العريش

وكذلك، افتتح محافظ جنوب سيناء ونائبه، يرافقهما العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، مخازن مجلس مدينة العريش بمنطقة «عاطف السادات»، حيث اشار المحافظ إلى أن هذه المخازن مقامة على مساحة 4500 متر مربع، بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وتضم مجمع مخازن، ومخزن سماوي مفتوح، ومبنى إداري يضم عدداً من المكاتب الادارية، وأضاف أنه تم تركيب منظومة تأمين إلكتروني للمخازن، من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.