«متحف السادات» في ذكرى ميلاده مغلق ويكسوه التراب «صور»

تحل اليوم الذكرى الـ102 لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي ولد في 25 ديسمير 1918. ويرصد «الوطن» غلق متحف الرئيس الراحل في مسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية.

كما رصد تواجد أتربة كست الأبواب وأرضية المدخل، وقمامة أمام متحف الرئيس الراحل بميت أبو الكوم، مما يوضح حالة الإهمال التي يتعرض لها المتحف، رغم ما يحتويه من ممتلكات نادرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

ويشهد متحف السادات في قريته بميت أبو الكوم، مقتنيات ثمينة ومتعلقات شخصية للرئيس الراحل، منها، خطة حرب أكتوبر، المكتوبة بخط يد السادات، وأوراق بخط يده عليها كلمات وأرقام خاصة بالجيش والاستعداد للحرب، والجوانب السياسية المختلفة في فتره الحرب وما بعدها، وإحلال القوات السوفيتية، وضمن هذه الاوراق ورقة مدن عليها مقولة بخط السادات تقول «الحرب الإلكترونية لأول مرة فرضت علينا».

كما يتواجد بالمتحف، عباءته وعصاته التي أطلق عليها «عصى فرعون»، وأحذيته وملابس الرياضة، كما يحتوي المتحف على الطقم الذي كان يتناول فيه الرئيس السادات الطعام والشراب، كما شمل المتحف نياشين وعملات وطوابع تذكارية.

ولعل أبرز ما يميز المتحف، هو الفخر والاعتزاز الذي يعتلي جدرانه، من صور تحمل لقطات ومواقف نادرة للرئيس محمد أنور السادات، في كل المواقف، السياسية منها والشخصية والعائلية، ولعل أبرز تلك الصو النادرة صورة له هو يأكل القصب، وأخرى وهو يداعب أبناءه داخل حديقة، كما إن من أبرز الصور الشخصية صورة له مع جولدا مائير، ورئيس أمريكا جيمي كارتر، ومئات الصور الأخرى النادرة التي وثقت حياة الرئيس الراحل.