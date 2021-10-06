خصومات وتقسيط دون فوائد.. العروض البنكية للعملاء خلال شهر أكتوبر

تتنافس العديد من البنوك المصرية، لتقديم العديد من العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك»، للعملاء بشكل شهري، وذلك بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء خلال شهر أكتوبر، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، إذ يقدم عروض تقسيط تصل لـ24 شهرًا دون فوائد، فضلًا عن خصومات تصل لـ45% لدى الكثير من المتاجر خلال شهر أكتوبر 2021.

بنك مصر

كما أعلن بنك مصر أحدث عروضه لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية للبنك، إذ يقدم عرض التقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد وذلك خلال شهر أكتوبر 2021.

البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن بنك CIB عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن أحدث عروضه للعملاء، إذ يتيح البنك خلال شهر أكتوبر إمكانية الاستمتاع بخصم 10% بحد أقصى 100 جنيه على أي «أوردرين من المنيوز» باستخدام بطاقات CIB، فضلًا عن خصومات تصل إلى 30%، وتقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد في العديد من المتاجر.

بنك QNB الأهلي

وأعلن بنك QNB الأهلي وOPPO إمكانية تقسيط هواتف Reno6 4G أو Reno6 5G حتى 12 شهرًا دون فوائد، مع إمكانية تقسيط أي مجموعة أخرى مختارة من الإلكترونيات حتى 6 أشهر دون فوائد، وذلك عند الدفع ببطاقات QNB الأهلي الائتمانية حتى نهاية أكتوبر 2021.

كما أعلن عن خصومات تصل إلى 20% وتقسيط حتى 12 شهرًا عند شراء مستلزمات المدرسة باستخدام بطاقات QNB الأهلي الائتمانية من المكتبات والمتاجر.

البنك الأهلي الكويتي

وأعلن البنك الأهلي الكويتي عن منح 15% كاش باك على المشتريات لدى أي مكتبة بحد أقصى 150 جنيهًا مصريًا، فضلًا عن عرض تقسيط المصاريف الدراسية دون فوائد على 6 أشهر، وذلك عند استخدام بطاقات ائتمان البنك الأهلي الكويتي - مصر حتى 15 أكتوبر 2021.