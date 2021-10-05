الأقصر تحتفل بنصر أكتوبر بمهرجان مشي وإكليل زهور على النصب التذكاري

تستعد محافظة الأقصر؛ للاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، غدًا الأربعاء، الموافق الـسادس من أكتوبر الجاري، من خلال عدة احتفالات وعروض فنية تُقيمها المحافظة، بداية من أول اليوم وحتى عصر نفس اليوم.

إكليل من الزهور على النصب التذكاري

وتبدأ الاحتفالات بمحافظة الأقصر، من خلال وضع إكليل من الورود على النصب التذكاري للشهداء من الجيش والشرطة، بمنطقة ميدان الملك عبد الله، في التاسعة من صباح اليوم، بحضور عدد من قيادات مديرية أمن الأقصر وديوان عام محافظة الأقصر يترأسها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير أمن الأقصر اللواء خالد عبد الحميد وعدد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن، فضلًا عن عدد من قيادات القوات المسلحة بمحافظة الأقصر والتي تُشارك في الاحتفال بنصر أكتوبر.

مهرجان لـ المشي بكورنيش النيل

من جانبه، أوضح صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مشاركة مديرية الشباب والرياضة في احتفالات محافظة الأقصر، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري صباح غد الأربعاء، كما تُشارك مديرية الشباب والرياضة في مهرجان المشي المُنعقد عصر نفس اليوم على طول كورنيش النيل من خلال مشاركة تلاميذ بعض المدارس وحملة الأعلام والكشافة وعدد من مرتادي مراكز الشباب بالمحافظة.

الاحتفالات تتضمن تسيير عدد من المراكب النيلية أثناء مهرجان المشي

وأضاف «رشوان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كما تتضمن الاحتفالات مشاركة إدارة شرطة المسطحات من خلال تسيير عدد من المراكب النيلية في نهر النيل أثناء مهرجان المشي بطور كورنيش النيل، على أنغام الموسيقى العسكرية.