انطلاق 22 رحلة بالون طائر بسماء غرب الأقصر

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم، إلى 22 رحلة ضمت عددا كبيرا من السياح الأجانب، جاءوا إلى الأقصر لاستقلال رحلات البالون الطائر والاستمتاع بالطقس المعتدل فضلًا عن مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة في هذا الوقت من العام، عبر رحلة تستغرق 45 دقيقة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

440 سائحا في رحلات البالون اليوم

وحسب مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، لـ«الوطن»، ارتفع عدد ركاب البالون من السياح الأجانب اليوم الثلاثاء، إلى 440 سائحا وسائحة من مختلف الجنسيات، منها «الفرنسية، الإسبانية، الروسية، الهولندية، والبولندية، الرومانية، الصينية»، قصدوا الأقصر للقيام بجولات سياحية من خلال الشركات التي تضع المعالم الأثرية بالمدينة على رأس برامجها.

طيران شارتر روماني

وتستقبل محافظة الأقصر، خلال الفترة الحالية رحلات مختلفة قادمة من الخارج، فضلًا عن رحلات طيران الشارتر أو الطيران المباشر، منها الطيران الأسباني والفرنسي والروماني، فضلًا عن الأفواج السياحية أو رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة بالبحر الأحمر، لزيارة المحافظة ومعالمها السياحية في البرين الغربي والشرقي والمعابد الأثرية المختلفة.

وتأتي رحلات السياح وسط إجراءات احترازية من حيث الالتزام بارتداء الكمامة فضلا عن الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين السياح وقياس درجات الحرارة، تزامن مع تأمين الأفواج السياحية من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة.