بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وشركة مصر للأسمنت

وقع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر ، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للأسمنت «قنا»، بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين، في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، وخدمات التدريب المهني,

حضر مراسم التوقيع اللواء أركان حرب السيد عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور صالح عبد المعطي رئيس فرع جامعة الأقصر السابق، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة، كما شهد التوقيع المهندس طارق طلعت العضو المنتدب، المهندس بسام عبد الرسول، رئيس المجموعة الفنية.

اتفاقية تعاون مع جامعة الأقصر

وقال الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إن البروتوكول يأتي تزامنًا مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الأقصر، فضلًا عن التعاون المتبادل مع مؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات، بما يُحقق مصلحة الطرفين، وحرص شركة مصر للأسمنت- قنا، على آداء دورها المجتمعي، وتوطيد المنفعة المتبادلة من خلال ترابط شباب الباحثين بالجامعة مع العاملين في مجال الصناعة وتبادل الخبرات.

تبادل الخبرات ودعم الطلاب غير القادرين

وتضمن البروتوكول، التعاون بين جامعة الأقصر وشركة الأسمنت، في مختلف المجالات، ومنها تبادل الخبرات العلمية والبحثية والتدريبية بين الجانبين، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين، فضلا عن إجراء البحوث العلمية في موضوعات متخصصة، تسهم في تطوير الصناعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالاتفاقية، مؤكدًا أهميتها بما يخدم المجتمع فضلًا عن المساهمة في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع، فيما أبدى اللواء أركان حرب السيد حرحور، سعادته بهذه الاتفاق، لافتًا إلى تطلع مجلس إدارة الشركة إلى عقد شراكات أخرى مع الجامعة، مع مواصلة الدعم للجامعة والذي يعد في الأساس دعما للدولة المصرية.

تدريب صيفي لطلاب الجامعة

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قدم وفد الشركة عرضًا تضمن توفير تدريبا صيفيا لطلاب الجامعة كخطوة أولى في إطار التعاون بين الشركة والجامعة، وكذلك تمهيدا للتوسع وتطوير التعاون في مجالات أخرى مستقبلًا، وفتح آفاق أوسع في التعاون لتحقيق التطور التكنولوجي والعلمي.