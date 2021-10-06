حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة على محبيه، كما أنه يسعى دائما إلى الوصول لمنصب عالي.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر الجديد في منزل الصحة، وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وبتنظيم جهودك.. لا تبدد طاقتك فيما لا ينفع وحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

من المهم اليوم ألا تعلن خططك ولا تتكلم عن أخبارك وعن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 116 نوفمبر.