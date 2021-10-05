حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات برج العقرب الكتمان والغموض فيعرف عنهم أنهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين؛ لتأمين الحماية لأنفُسهم ولحياتهم الخاصة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل المشروعات يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع، تقوم بتنمية أعمال وتكسب الإعجاب والمساندة أينما كنت.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تناغم القمر مع فينوس يجعل الكثيرين يطلبون اليوم صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 116 نوفمبر.