تفاصيل تطوير معامل معهد بحوث أمراض النباتات «صور»

شدد الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لعملية تطوير معامل معهد بحوث أمراض النباتات خلال العام المالي الحالي 2021/2022، والتي من المنتظر أن تشمل معامل عشرة أقسام وتكون عملية تطوير شاملة تكلف ميزانية المعهد ما يقارب 3 مليون جنيه يساهم المعهد فيها من باب التمويل الذاتي بما يقارب 50%، تماشيًا مع توجه الدولة من رفع كفاءة وتعظيم الأصول.

3 ملايين جنيه تكلفة تطوير معامل معهد بحوث أمراض النباتات

وتساهم عملية التطوير هذه في زيادة كفاءة العمل والحفاظ على البنية التحتية للمعهد وزيادة فترة خدمتها كما يشمل التطوير صيانة صوب قسم أمراض القطن لما لها من دور هام في عملية تقييم أصناف القطن المصري، وتطوير زراعة الأقطان في مصر، هذا كله في ظل ما يشهده معهد بحوث أمراض النباتات من نهوض في صيانة وتطوير البنية التحتية لزيادة كفاءة العمل عن طريق زيادة معدلات صيانة الأجهزة.

معهد بحوث أمراض النباتات: الانتهاء من تجهيز قسم الأمراض الفيروسية

وخلال الفترة الأخيرة جرى صيانة ما يقارب 60 جهاز وعلى رأسهم جهاز GC-Mass وإمداد المعامل بالأجهزة المتطورة مثل أجهزة الـPCR والبيولوجي، وأجهزة التفريد الجيني والبروتيني، كما أن المعهد انتهى من مبني قسم الأمراض الفيروسية، وتجهيز معمل زراعة الأنسجة الذي يعتبر إضافة كبيرة للمعهد ولمركزالبحوث الزراعية لما به من إمكانيات إنتاجية عالية.