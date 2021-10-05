«التعليم» تعلن عدد أيام الدراسة في الأسبوع للعام الدراسي الجديد 2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أيام الدراسة في الأسبوع، مؤكدا أن الدراسة طوال أيام الأسبوع، وسيجري تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في جميع المدارس، وتعقيم جميع المنشآت التعليمية، وتطعيم المعلمين بلقاح كورونا، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الطلاب.

تعرف على عدد أيام الدراسة في الأسبوع

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد أيام الدراسة في الأسبوع، يجري تحديدها وفق ما تراه الجهات المسؤولة، ما يساعد على تخفيض الكثافة الطلابية بشكل كبير، وطبقا لظروف كل مدرسة، مؤكدا أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

«شوقي»: أيام الدراسة في الأسبوع حضورية وليست أون لاين

وتابع وزير التربية والتعليم أن أيام الدراسة في الأسبوع، تكون فعلية في المدارس، وليست «أون لاين»، موضحا أن الوزارة شددت على جميع المديريات بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية، كمكملة للعملية التعليمية، وليست بديلة لها، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من إعداد كل المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أن الدراسة حضورية، وسيجري تفعيل الغياب والحضور، وجرى تخصيص درجات لحضور الطلاب إلى المدارس، وسيجري تفعيل مجموعة من الأنشطة المدرسية، التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

وزير التعليم: عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الجديد تستمر لمدة 34 أسبوعا

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يجرى حاليا التنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، من أجل البدء في عام دراسي جديد منتظم، يراعي تطبيق الإجراءات ضد كورونا، مشيرا إلى أنه جرى التنبيه على جميع المديريات، بضرورة الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وكشف الدكتور طارق شوقي عن عدد أيام الحضور في المدارس العام الدراسي الجديد، موضحا أن عدد أيام الحضور 190 يوما، وتستمر الدراسة لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يوما للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني.