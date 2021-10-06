جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب «شيكولاتة بالمخدرات» وعملات أثرية

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من العملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى.. مخدرات

وأكدت مصلحة الجمارك، في بيان صحفي منذ قليل، أن المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمد محمود عمر، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبا أجنبيا من أصل عربي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتابعت مصلحة الجمارك أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

وأكدت أن عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة، كلف سامي نبيل سامي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 أكياس صغيرة بداخلها نبات الماريجوانا بوزن 15 جراما تقريبا وواحد بار شيكولاتة به مخدر الماريجوانا وواحد جهاز سيجارة إلكترونية به زيت من نفس المادة المخدرة وواحد برطمان بداخلة 12 من بذور الماريجوانا و2 علبة عدسات بداخلهما نبات المشروم المخدر وواحد كيس بداخله مادة THC المخدرة وأخيرا مطحنة خاصة بالمخدرات.

المحاولة الثانية.. عملات أثرية

وأشارت الجمارك إلى أن المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، حيث استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبا عربيا أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة طاهر محمود خفاجي رئيس القسم، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عملات معدنية.

وكلف صبحي ربيع، مدير الجمرك، محمد نسيم أبو العز مأمور الجمرك، ومحمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة.

وبالعرض على أحمد سعد عبد المطلب، مدير إدارة الجمرك، بإبلاغ هناء المشهور مدير عام الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، والتي كلفت لجنة مكونة من عبد الخالق أبو بكر وهيثم يوسف وملاك حبيب مفتشي الآثار بالمعاينة والفحص فأفادوا بوجود 5 عملات معدنية ترجع للعصر العثماني وعملة واحدة ترجع للعصر الروماني وعملة واحدة ترجع لملك السعودية عبدالعزيز آل سعود، وأنها تخضع جميعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.