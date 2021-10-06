ريهام سعيد: كل شوية يتعمل لي سحر بوقف الحال

زعمت ريهام سعيد أن حياتها «باظت» بعد عرض حلقة الـ5 بنات الممسوسين، مشيرة إلى أن هذه الحلقة حققت «مشاهدات عالمية»، مؤكدة «أنا حياتي بايظة تماما، أولادي كويسين وجوزي كويس، لكن حياتي مش ماشية في سياقها العادي وبيحصل حاجات كتير قوي مش ماشية مع الواقع».

آثار تحت منزل أسرة الفتيات الخمس يحرسه جن يؤذيهن

واعتبرت ريهام سعيد في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خروجها بهذه الحلقة كان جرأة منها، لافتة إلى أنها سمعت بوجود آثار تحت منزل هذه الأسرة وأن الجن المكلف بحراسة هذه الآثار هو الذي يحاول أذى هؤلاء الفتيات.

وأضافت: «أنا مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال ووقف الشغل والطلاق»، مؤكدة أن هناك من أخبروها بعمل سحر لها وأنه يتم تجديده عند فكه، مشيرة إلى أن من يعملون هذه الأسحار «ناس كتير قوي» و«أسبابهم مختلفة».

وتابعت: «أنا تعبت من موضوع السحر ده وبيحصل حاجات مش طبيعية وبيحصل حاجات لا تتوافق مع قدراتك»، مشيرة إلى أن سورة البقرة قوية وأنها حينما تهم بقراءة سورة البقرة لا تقرأها، وأيضا حينما تهم بذكر أذكار الصباح والمساء على السبحة لا تستطيع.

وأوضحت أن من يدبرون السحر لها «ناس مش عايزة تهدى غير لما أنا يتقضي عليا خالص وأنا مش متضايقة خالص أنا بس زهقت».

وأشارت إلى أنها حُسدت «لما بصلي بنهار من التوبان والدموع»، مؤكدة أن «الحسد طلع أقوى من السحر»، وأبدت فخرها أنها كانت دائمًا تفكر خارج الصندوق.