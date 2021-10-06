عاطل يذبح زوج شقيقته بعد تعديه عليها بالضرب في الزاوية الحمراء

أنهى عاطل حياه شقيق زوجته ذبحا بسبب تعدية عليها بالضرب في الزاوية الحمراء وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

الزوجة استعانت بشقيقها أثناء التشاجر مع زوجها

تلقي مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء إخطار من مستشفى سيد جلال، بوصول عامل مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين أن الجثة للمدعو إسلام عادل محمدين في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين اصابته بجرح ذبحي بالرقبة 3 طعنات في البطن والصدر، وكشفت التحريات بان خلافا وقع بين المجني عليه وزوجته وقام بالتعدي بالضرب عليها، وأضافت التحريات بأن الزوجة اتصلت بشقيقها تستنجد به من ضرب زوجها لها، وأوضحت التحقيقات بان شقيق الزوجة ذهب الي شقيقته وقام بالتشاجر مع المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وأشارت التحقيقات بان الجيران تدخلوا وقاموا بنقل المجني عليه بسيارة خاصة الي مستشفى سيد جلال في محاولة لإنقاذ حياته الا أنه لفظ أنفاس الأخيرة أثناء إسعافه.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وأضاف بان المجني عليه كان دائم التشاجر مع شقيقته والتعدي عليها بالضرب، وتابع واليوم تلقي اتصالا هاتفيا من شقيقته تستغيث به من المجني عليه ، وأردف المتهم بانه ذهب اليها وفي محاولة لمعرفة سبب الخلاف قام المتهم بالتعدي عليها أمامه، ما دفعه للدخول في مشادة كلامية وتطورت الي قيامه بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض أسفر عن الإصابات التي أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.