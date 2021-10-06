ما مصير الطالب الذي لم يسدد أقساط تأمين التابلت؟.. «التعليم» تجيب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصير الطالب الذي لم يلتزم بسداد قسط التأمين لجهاز التابلت، موضحًا أنه يسقط حق الطالب في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملاً في حالة الفقد، مشددًا على الطلاب بضرورة الالتزام بسداد أقسام التأمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن في حالة عدم سداد الطالب أقسام التأمين للتابلت سيتحمل الطالب قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي أو التلف الجزئي.

التعليم: عزل الطالب المخالط لمصاب كورونا أسبوعين

يأتي ذلك، في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية والتعليم لانطلاق الدراسة بشكل رسمي السبت المقبل، مؤكدة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة الطلاب، والتي يأتي أبرزها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتشديد على الطلاب بغسيل الأيدي وتحقيق التباعد الاجتماعي في الخروج أو الدخول للفصول.

وأوضحت التعليم في بيان أمس أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور سيكون يومي وإلزامي للطلاب وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط أحضار دليل مادي بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.

التعليم: دراسة تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين في الفصول ذات الكثافات عالية

وحسمت التعليم الجدل مؤكدة أنه لا نية لما نُشر على بعض مجموعات التواصل الاجتماعي بشأن تقسيم الطلاب للحضور النظامي في المدارس على عدد أيام الأسبوع، مشددًا أن السيناريو الأقرب للنقاش هو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين في الفصول ذات الكثافات عالية، ووفقًا لظروف كل محافظة، واستغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة.

ومن المقرر أن يتم حصر الغياب يوميا بين الطلاب والمدرسين وتحديد الغياب لأسباب صحية أو لأسباب عارضة، ويتم إبلاغ الإدارة التعليمية بسبب الغياب.