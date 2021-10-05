«التعليم» توجه بسداد أقساط تأمين التابلت للعام الدراسي الجديد

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التعليمية، بضرورة التنبيه على مديري المدارس الثانوية بكافة أنواعها الثانوي العام والرسمي لغات والخاص والخدمات، بالتنبيه على المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم أقسام التأمين على أجهزة التابلت اللوحي بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي، نظرًا لقرب العام الدراسي الجديد 2021-2022.

«التعليم» توضح طريقة سداد أقساط التأمين

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن سداد أقسام التأمين يكون كالآتي:

- طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد قسم التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

«التعليم»: عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية

وشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة، مؤكدة أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي أو التلف الجزئي.