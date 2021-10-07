الصحة توجه رسالة لأولياء الأمور بالتزامن مع عودة العام الدراسي الجديد

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لأولياء الأمور بالتزامن مع عودة العام الدراسي الجديد وفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنه على أولياء الأمور ضرورة متابعة أبنائهم خلال الفصل الدراسي بشكل يومي، لافتة الى أنه في حالة ظهور أي أعراض مرضية أو ارتفاع في درجة الحرارة أو أي أعراض تنفسية لدى الطالب، تبلغ الإدارة الصحية التابع لها.

تعليم الأطفال ممارسات النظافة العامة الجيدة

وأوضحت الوزارة، أن أولياء الامور عليهم عامل اساسي في توجيه أبنائهم وتوفير المعلومات كافة، الخاصة بمستجدات فيروس كورونا وتعليم الأطفال ممارسات النظافة العامة الجيدة، وأن يكونوا قدوة لهم في تنفيذ الإجراءات الوقائية والالتزام بها، وتشجيع الأطفال على طرح الأسئلة للآباء والمعلمين.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة والسكان منشور رسمي بشأن أنماط التغذية التكميلية للأطفال، في إطار حرصها على لحفظ وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

أنماط التغذية التكميلية للأطفال

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الفئة العمرية من 6 -7 شهور يجب الاهتمام بتناول حبوب مسلوقة ومطحونة مثل الأرز أو القمح مع عصير فاكهة وخضار مسلوق ومطحون، وعن الفئة العمرية من 8 لـ9 شهور يجب الاهتمام بحبوب وبقول مسلوقة ومطحونة وفواكه وخضروات ومصدر للبروتين مثل صفار البيض أو صدر دجاجة.

وتابعت الوزارة: «من عمر 10 لـ 12 شهر يتم الاهتمام باضافة بعض الأطعمة التى يستطيع الطفل تناولها بيده، بالإضافة الى الأطعمة المحونة والمهروسة، والفئة العمرية من 12 لـ24 شهر لابد من الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية وتنظيم الطعام وجعل هناك من 3 لـ4 وجبات رئيسية».