تعرف على خطة جامعة كفر الشيخ لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الأربعاء، انتهاء استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال توزيع المقررات الدراسية والانتهاء من إعداد خطة الانتدابات للكليات وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.

وأوضح «دسوقي» في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل، وأيضًا تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية؛ تيسيرا على الطلاب.

ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية فى الكليات العملية والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة وتطبيق إجراءات الدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد، كما شملت الإجراءات تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبة لتعليم الطلاب الكليات العملية يكون ضمن مجموعات ثابتة.

اليوم الدراسي يبدأ من الثامنة صباحًا

كما تضمنت الإجراءات تحديد مسؤول بكل كلية من الإدارة الطبية، يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، موجهًا بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد وطلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة.

تزويد المدينة الجامعية بعدة مطاعم

وأضاف «عبدالعال» أنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء المياه، مشيرا إلى أنه تم تزويد المدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة الطلاب.