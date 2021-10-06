تحرير 123 مخالفة مرورية وتحصيل 14 ألف جنيه غرامات في المحلة

شنت إدارة مباحث مرور الغربية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة مدعومة بدوريات وحملات وأكمنة، بنطاق مداخل ومخارج طرق «المحلة ــ سمنود» و«طنطا ــ المحلة» و«المحلة ــ زفتي»؛ لردع سائقي المركبات المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية الأمن بـ الغربية؛ لمواجهة الخارجين عن القانون على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

نتائج الحملات المرورية

وأسفرت الحملات المرورية، عن ضبط 35 مركبة توك توك، وتحرير 54 مخالفة إيقاف انتظار في الممنوع والسير عكس الاتجاه، كما ضبطت مركبات سيرفيس وتاكسي منتهية خطوط التسيير، و40 قائد سيارة منتهية الرخص، وبدون ملصق إلكتروني وبلغ إجمالي التحصيل مخالفات نحو 14500 جنيه.

كما يتم تدشين حملات مرورية موسعة تستهدف التنسيق الكامل مع ضباط إدارة البحث الجنائي لأحكام الانتشار الأمني، والحد من انتشار الجرائم وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

التحقيق في المخالفات

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري ظروف وملابسات وقائع الحملات الأمنية وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة؛ للتحقيق في الوقائع المشار إليها.