محافظ الغربية يوجه بمتابعة تطبيق إجراءات كورونا ومواعيد الغلق الشتوي

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بأهمية تدشين حملات متابعة لتنفيذ إجراءات غلق وفتح المحال التجارية والمولات والكافيهات والأماكن العامة على مستوى قرى ومراكز ومدينة المحلة الكبرى حفاظا على صالح المواطنين.

تعليمات مشدده بتطبيق قرارات الإغلاق الشتوية للحد من كورونا

كما شدد محافظ الغربية، في تعليماته على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وإلزام المواطنين باستخدام المطهرات وارتداء كمامات لتلافي أخطار الموجه الرابعة للفيروس كورونا.

تحرير 33 محضرا متنوعا منها 9 محاضر كمامة و11 محضر إشغال

كما أوضح رئيس المدينة، أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال تحرير 33 محضرا متنوعا، منها 9 محاضر كمامة، و11 محضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و10 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

كما كشف رئيس مدينة العمالية، عن تطهير وتعقيم 25 مسجدا، و40 مدرسة، و5 مواقف سيارات و3 جمعيات زراعية و46 شارعا، و4 مراكز شباب، و6 مقرات لوحدات محلية قروية، و12 ماكينة صرف آلي بالقرى، و37 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وجاء ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

استمرار المتابعة بالمراكز والمدن لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة

وجدير بالذكر، أن محافظ الغربية، شدد خلال اجتماع المجلس التنفيذي بمشاركة رؤساء مجالس المدن والأحياء على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وأكد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات في نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات ومتابعة أهمية الحد من انتشار التجمعات للمواطنين بكثافة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.