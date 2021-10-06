السيسي: مصر سطرت قصة نجاح عظيمة بدأت منذ سنوات وقهرت الصعاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه علينا أن نتذكر جميعا حجم الصعاب والتحديات التي استطعنا التغلب عليها لنصل إلى حاضرنا؛ الذي تسطر فيه مصر قصة نجاح عظيمة بدأت منذ سنوات، ولتجسد مجددا العظمة المصرية التي تقهر الصعب، فنحن اليوم نرى مصر بالأرقام والحقائق قد وجدت مسارها الصحيح لتمضي بخطى ثابتة نحو التقدم والتنمية ولتغير واقعها لنحو يليق بتاريخها وبحضارتها وبعظمة شعبها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل»، «ولنمضي معا بقوة وعزيمة لبناء وتنمية بلادنا بالرغم من تعاظم التحديات الداخلية والخارجية، خاصة في محيطنا الإقليمي المضطرب والمعقد والأزمات العالمية غير المسبوقة، والتي لم تكن مصر بمنأى عنها خاصة تداعيات جائحة كورونا».