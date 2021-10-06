السيسي: مصر لم تكن وحيدة بعد حرب 67.. ولن ننسى وقفة العرب معنا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على احترامه للشعب المصري واصفا إياه بأنه عظيم وأبي وكريم: «خلال سنوات طويلة قبل وبعد أكتوبر قدم ويقدم وسيقدم التضحيات من أجل مصر».

وأضاف خلال كلمته بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر: «اسمحوا لي بأن أوجه له كل التحية والتقدير والاحترام، وأوجه التحية والتقدير والاعزاز للشعوب العربية التي وقفت بجانب مصر».

وتابع: «خلال أزمة حرب 67 مصر لم تقف في معركتها بمفردها، لكن كان معها أشقائها العرب الذين وقفوا معها بالدعم والمساندة بالرجال والسلاح والمال، وكان ذلك أحد أهم أسباب قدرتنا على الاستمرار والاستعداد الجيد لتحقيق نصر أكتوبر، ولن ننسى لهم ذلك».

السيسي: شاعر بفضل ربنا على مصر

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لله، «له مني ألف شكر وألف حمد على دعمه وعنياته لنا ولمصر، شاعر بفضله عليا وعلى مصر وببقى متشرف أوي ومرضي أوي وأنا بشكره، فيا رب يقبل مني هذا الشكر ويا رب عاوز تاني بلا حدود»، «يا رب أسألك بأسمائك التي لا يعلم مكانتها سواء أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا وترزقنا.. اللهم آمين يارب العالمين».

جاء ذلك خلال حديثه في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بعنوان «العبور إلى المستقبل».