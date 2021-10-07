حظك اليوم برج الحمل الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنه عندما يقع في الحب؛ يشعر بحاجته للقتال من أجل الحصول على قلب من يحب، إذ ينبع ذلك من شخصيته النارية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك.. انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.