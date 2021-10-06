ضبط 51 طن دقيق مدعم داخل مخزنين دون ترخيص بالساحل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله، مسؤولين عن مخبزين بلديين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لإدارتهما المخبزين «دون ترخيص»، وقيامهما بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصا للمخابز البلدية المرخصة، بقصد الإتجار به فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل المخبزين المشار إليهما على أكثر من 51 طن دقيق بلديا مدعما.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخبزين المشار إليهما بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.