التحفظ على طن دقيق مدعم قبل توزيعه في السوق السوداء ببورسعيد

تمكن رجال مباحث ومديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من توجيه ضربة تموينية قوية لمهربى الدقيق المدعم فى الساعات الأولى من صباح اليوم من ضبط طن من الدقيق المهرب استخراج 82% قبل توزيعه على المخابز الطباقى ببورسعيد غرض التربح بدون وجه حق.

الحملة استهدفت أحياء بورسعيد لضبط الأسعار والرقابة التموينية

كانت حملة مكبرة لرجال الرقابة التموينية، انطلقت إلى عدد من الأحياء ببورسعيد بتوجيهات من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على المخابز وحركة الدقيق وضبط الأسعار وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وبقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ومحمد السحراوى وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة التموينية والمهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين والعقيد سهيل الجبالى ومحمد السعدنى كبير المفتشين

الدقيق المضبوط إنتاج مطحن جمصة

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% قبيل توزيعه على المخابز الطباقي بنطاق حى العرب بغرض التربح بدون وجه حق حيث تبين بالفحص أن الدقيق من إنتاج مطحن جمصة وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضرا بالواقعة رقم 2535 جنح العرب وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وأكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين، استمرار جهود مديرية التموين لضبط أية مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وطالب المواطنين فى حالة وجود أي شكوى بالتواصل من خلال غرفة عمليات المديرية عبرالأرقام المخصصة لها.