تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام في الدقهلية إلى 242 درجة

أعلن علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، النزول بتنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام إلى 242 درجة بدلا من 244 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021 هذا العام، استجابة لمطالب أولياء الأمور وتحقيقا لرغبتهم لاستكمال أبنائهم الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بالتحاقهم بالمرحلة الثانوية العامة، وحرصا على مصلحه ومستقبل الأبناء ممن يرغبون في الالتحاق بالثانوي العام.

تنسيق الفني الصناعي

وأكد وكيل وزاره التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أن الالتحاق بالثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 228 درجة والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات 218 درجة.

أعداد طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في الدقهلية

وأوضح «عبد الرؤوف» أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العام الدراسي 2020/2021 بلغ 109 آلاف و275 طالبًا وطالبة، نجح منهم 92 ألفًا و99 طالبًا، مشيرا إلي أن محافظ الدقهلية قد وافق من قبل أن يكون تنسيق القبول للصف الأول الثانوي 250 درجة، ثم النزول بالمجموع إلي 244 درجة، حيث إن عدد الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي العام لم يبلغ الأعداد المطلوبة في المرة الأولي، وبعد إعادة العرض تمت الموافقة على تخفيض تنسيق القبول الي 244 درجة.

مناهج حديثة تعتمد على الفهم وليس الحفظ

وأكد علي أن وزارة التربية والتعليم تعمل علي تطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فتحت التقديم إلكترونيًا للمرحلة الثانوية، بأنواعها «العام والفني»، للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 واستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وعقب ذلك تم إجراء حصر بأعداد الطلبة والطالبات المتقدمين للتعليم الثانوي العام والفني بمختلف تخصصاته وذلك لإعادة النظر في تنسيق المرحلة الثانوية لطلاب الدقهلية، وبعدها تم النزول درجتين ليصل القبول إلي 242 درجة.