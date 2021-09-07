معهد «الإدارة والمحاسبة» بالإسكندرية يقبل طلاب الثانوي العام والفني

يُعد المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة، أحد أبرز المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة 2021 والدبلومات الفنية في المرحلة الثانية والثالثة من التنسيق، ما يدفع الطلاب للبحث عن تفاصيل الالتحاق به.

وترصد «الوطن»، كافة التفاصيل عن المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة والذي جرى إنشاؤه وفقًا للقرار الوزاري رقم 1540 لسنة 1996 والمعادل من المجلس الأعلى للجامعات ويقبل الدفعة الجديدة عبر التنسيق، للحصول على درجة البكالوريوس.

الشعبة العامة في المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

يدرس الطالب في الشعبة العامة «محاسبة ومراجعة - ادارة اعمال - مؤسسات مالية»، باللغتين «العربية والإنجليزية»، ويقبل الحاصلين على «الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى وما يعادلها، الثانوية التجارية نظام ثلاث سنوات، دبلوم المعاهد الفنية التجارية والثانوى التجارى نظام الخمس سنوات».

شعبة نظم معلومات إدارية

الدراسة في شعبة نظم معلومات إدارية تكون باللغة العربية فقط، وتقبل الحاصلين على جميع المؤهلات السابقة بالإضافة إلى: «الثانوية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات، دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، دبلوم المعاهد الفنية التجارية شعبة الحاسب الآلى».

معلومات عن أكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

- مدة الدراسة بالأكاديمية أربعة سنوات للحصول على درجة بكالوريوس

- تقبل الأكاديمية التحويلات من الكليات والمعاهد لراغبي التحويل

- تقبل الأكاديمية حالات استنفاذ مرات الرسوب للفرقة الأولى من الكليات غير المناظرة

- الأكاديمية تقوم بتأجيل التجنيد بقرار رقم 104 لوزارة الدفاع

- يوجد قسم خاص للدراسة باللغة الإنجليزية بالشعبة العامة يقبل خريجي مدارس الثانوية العامة «اللغات وغير اللغات»، بحد أدنى 75% في مادة اللغة الإنجليزية.

- تخضع الأكاديمية لإشراف وزارة التعليم العالي

- تمنح شهادة بكالوريوس في إحدى شعب التخصص معتمدة من وزارة التعليم العالي ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ببكالوريوس التجارة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية .

عنوان أكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

توجد أكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة في 3 شارع الملك أمام محطة قطار المنتزة، شرق الإسكندرية، كما يوجد عدد من أرقام التليفونات للرد على الاستفسارات وهي : 03/3236661 - 03/3236662 - 01222615033 - 01094400376 ، وذلك وفقاً لمواعيد العمل والاتصال من 9 صباحاً حتى 3 عصراً.