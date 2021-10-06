تحرك برلماني لمنع شطب المباني القيمة من سجلات الآثار

أثار شطب المباني الأثرية من سجلات الآثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ما دفع النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى التقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن ضرورة إخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، حال رغبتها شطب أي أثر من سجلات الآثار لفقده مقومات تسجيله كأثر.

شطب الآثار يثير غضب النواب

وقالت حلاوة في اقتراحها، إنه في ظل اللغط السائد خلال الفترة الأخيرة بشأن الآثار والمحافظة عليها، من الأهمية عند شطب أي أثر لأي سبب قانوني، وضرورة إخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للمعاينة بمعرفة لجان حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة الواقع في نطاقها المبنى أو المنشأ، وذلك لتحديد إذا كان هذا المبنى أو الموقع ينطبق عليه معايير تسجيل المباني ذات الطراز المعماري المتميز من عدمه.

الحفاظ على الطراز المعماري المتميز

وأضافت: «في حالة انطباق معايير التسجيل، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا للتسجيل طبقًا للقانون 144 لسنة 2006، وتعديلاته والمحافظة عليه، وذلك للحفاظ على تراث مصر وعلى الطراز المعماري المتميز وعلى قيمته التاريخية».