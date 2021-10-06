حبس متهم بالنصب على مواطنين بالغربية لتسفيرهم للخارج

أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية في محافظة الغربية، المستشار عماد سالم، اليوم الأربعاء، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز سمنود، بحبس صاحب مكتب خدمات بنطاق المركز، لاتهامه بالنصب على مواطنين وتحصيل أموال منهم، بدعوى تسفيرهم للخارج للعمل بالمهن مختلفة.

جاء ذلك عقب توافر معلومات لدى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام صاحب مكتب خدمات، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول، وتوفير فرص عمل لهم في مهن مختلفة، متخذاً من مكتب الخدمات الخاص به، غير مرخص، بمزاولة نشاط إلحاق العمالة بالخارج في نطاق دائرة المركز وكر لمزاولة نشاطه المؤثم.

النيابة العامة تقرر حبس صاحب مكتب خدمات متهم بالنصب على المواطنين

وأمر اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، في توجيهاته للواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق من البحث الجنائي لمساعده ضباط مباحث الأموال العام لضبط المتهم المذكور.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم استهدافه وضبطه، وعثر بمقر الشركة على 12 جواز سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه، لإيهامهم بقدرته على إحضار تأشيرات وعقود عمل لهم بإحدى الدول، و5 عقود عمل وهمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمطعم بإحدى الدول، و32 شهادة تحاليل طبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المعامل وممهورة بأكلاشيه لذات المعمل، لتقديمها لراغبى السفر تفيد سلبية إصابته بفيروس كورونا، معدة للتزوير.

تفاصيل ضبط صاحب مكتب الخدمات وبحوزته أوراق ووثائق مزورة

كما تم ضبط 15 شهادة تحاليل طبية منسوب صدورها لذات المعمل بأسماء أشخاص مختلفة تفيد سلبية إصابتهم بفيروس كورونا – 3 شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية لإستخدامها كشهادة خبرة لراغبى السفر للعمل بالخارج ، و 2 تأشيرة دخول إلكترونية لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة والتى يتم إرسالها من خلال شبكة الإنترنت، وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات الخاصة براغبى السفر من ضحاياه.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المذكور حسب اللوائح القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.