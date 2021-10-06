رئيس جامعة بنها: انتهاء كافة استعدادات العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد من حيث تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل بالكليات ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، مشيرا الى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها.

المشاركون في الاجتماع

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس جامعة بنها لمتابعة آخر استعدادات العام الجديد بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ومدير إدارة نظم المعلومات الإدارية، ومدير إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي، ومديري عموم الشؤون الطبية، والمدن الجامعية، ورعاية الشباب، والأمن الإداري، والإدارة الهندسية.

متابعة تطعيم جميع المنتسبين للجامعة

واستعرض الاجتماع نتائج حملة «نحو حرم جامعي آمن»، التي أطلقتها جامعة بنها لتطعيم منسوبي الجامعة ضد فيروس كورونا قبل بدء الدراسة، حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة تطعيم كافة المنتسبين للجامعة سواء طلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين وتحقيق المستهدف من التطعيم.

كما استعرض الاجتماع آخر تجهيزات المدن الجامعية ببنها وشبرا وطوخ ومشتهر، لاستقبال الطلاب والانتهاء من أعمال الصيانة وتجهيز غرف السكن للطلاب.

إجراءات احترازية مشددة بجميع الكليات

وشدد الدكتور جمال سوسه على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة، وصيانة وتشغيل بوابات التعقيم، وتوفير الكواشف الحرارية بكل الكليات، كما وجه رئيس الجامعة بتواجد الأطباء وأطقم الممرضين داخل العيادات بالكليات مع توفير كافة الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة.

واكد رئيس الجامعة، تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، وتشكيل مجموعات عمل من طلاب الاتحادات والأسر الطلابية لاستقبال الطلاب الجدد فى أول يوم دراسي.